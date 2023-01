RWE Aktie News: RWE am Mittag in Grün

Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 39,38 EUR. Bei 39,73 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 39,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 337.638 Aktien.

Am 20.05.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,97 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 10,44 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2022 Kursverluste bis auf 32,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 0,850 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 52,77 EUR.

RWE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz lag bei 10.744,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 121,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.855,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 14.03.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 15.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von RWE.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2022 4,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

