RWE Aktie News: RWE am Mittwochvormittag im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von RWE. Der RWE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 40,95 EUR.

Die RWE-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 40,95 EUR. Die RWE-Aktie gab in der Spitze bis auf 40,91 EUR nach. Bei 41,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 44.881 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 25.01.2023 markierte das Papier bei 43,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 5,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,55 EUR ab. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 29,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 53,77 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 14.11.2023. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 5.476,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.744,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 49,03 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 14.03.2024 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 18.03.2025 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,34 EUR je Aktie.

