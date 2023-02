RWE Aktie News: RWE tendiert am Nachmittag schwächer

Um 04:22 Uhr ging es für die RWE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 39,75 EUR. Bei 39,50 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 40,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 940.204 RWE-Aktien.

Am 20.05.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,97 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 32,52 EUR ab. Abschläge von 22,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

RWE-Anleger erhielten im Jahr 2020 eine Dividende von 0,850 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 52,95 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 10.11.2022. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 10.744,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.855,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 121,30 Prozent gesteigert.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2023 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 12.03.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 4,35 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

