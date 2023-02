RWE Aktie News: RWE verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Die RWE-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:22 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 40,05 EUR. In der Spitze legte die RWE-Aktie bis auf 40,05 EUR zu. Im Tief verlor die RWE-Aktie bis auf 39,93 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 47.766 RWE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,97 EUR erreichte der Titel am 20.05.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,52 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

RWE-Aktionäre bezogen im Jahr 2020 über eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,02 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 52,95 EUR.

RWE gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 2,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 10.744,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte RWE 4.855,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2023 erfolgen. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 12.03.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 4,35 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Gas laut BDEW mit Preisrückgang - Strom teurer - Gasspeicher zu drei Vierteln gefüllt

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

RWE-Aktie stabil: RWE plant Projekt für grünes Ammoniak in den USA - RWE-Chef hält Atomkraftwerke für verzichtbar

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com