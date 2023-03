RWE Aktie News: RWE präsentiert sich am Vormittag stärker

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 38,97 EUR zu. In der Spitze gewann die RWE-Aktie bis auf 39,09 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,63 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 102.453 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 20.05.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,97 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RWE-Aktie mit einem Kursplus von 11,37 Prozent wieder erreichen. Bei 34,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 13,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten RWE-Aktionäre im Jahr 2020 eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 52,64 EUR.

Am 10.11.2022 hat RWE die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 121,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.744,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.855,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2023 veröffentlicht. Am 12.03.2024 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 4,49 EUR im Jahr 2022 aus.

