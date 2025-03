Blick auf RWE-Kurs

RWE Aktie News: RWE zeigt sich am Vormittag gestärkt

10.03.25 09:24 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 31,36 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 31,36 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die RWE-Aktie bei 31,36 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,25 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 55.507 RWE-Aktien. Bei 36,35 EUR markierte der Titel am 16.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,91 Prozent. Bei einem Wert von 27,76 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.12.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 11,48 Prozent Luft nach unten. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,10 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 42,44 EUR. RWE ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,56 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,44 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 21,90 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,74 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,07 Mrd. EUR im Vorjahresquartal. Am 20.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von RWE veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 12.03.2026. Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,02 EUR fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur RWE-Aktie Februar 2025: So schätzen Experten die RWE-Aktie ein DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RWE von vor 3 Jahren eingebracht Gewinne in Frankfurt: DAX zum Start des Mittwochshandels in Grün

Bildquellen: Andre Laaks, RWE