RWE Aktie News: RWE am Nachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 30,39 EUR abwärts.

Die RWE-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 30,39 EUR abwärts. Im Tief verlor die RWE-Aktie bis auf 30,35 EUR. Bei 31,21 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 1.560.596 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,03 EUR erreichte der Titel am 28.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 29,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,08 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 1,02 Prozent Luft nach unten.

Für RWE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,09 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 49,77 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte RWE am 14.11.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,03 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 43,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6.072,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10.744,00 EUR in den Büchern gestanden.

RWE wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 14.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,76 EUR je RWE-Aktie.

