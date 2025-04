RWE Aktie News: RWE steigt am Donnerstagnachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die RWE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,5 Prozent auf 32,37 EUR.

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 3,5 Prozent auf 32,37 EUR. In der Spitze legte die RWE-Aktie bis auf 32,59 EUR zu. Bei 32,29 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.914.235 RWE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 36,35 EUR. Gewinne von 12,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.12.2024 bei 27,76 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,18 EUR je RWE-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 42,11 EUR je RWE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 20.03.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,05 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -3,17 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8,27 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,61 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von RWE rechnen Experten am 20.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2025 2,23 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

