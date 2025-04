RWE Aktie News: RWE am Vormittag stärker

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von RWE. Zuletzt konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,1 Prozent auf 32,25 EUR.

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 3,1 Prozent im Plus bei 32,25 EUR. In der Spitze legte die RWE-Aktie bis auf 32,33 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 32,29 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 222.287 RWE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.05.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RWE-Aktie somit 11,28 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.12.2024 (27,76 EUR). Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 16,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für RWE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,18 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 42,11 EUR.

RWE gewährte am 20.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,05 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -3,17 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,27 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RWE einen Umsatz von 7,61 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 15.05.2025 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 20.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von RWE.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,23 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

