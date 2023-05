RWE Aktie News: RWE am Mittag im Aufwind

Aktien in diesem Artikel RWE 42,20 EUR

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 42,25 EUR zu. Kurzfristig markierte die RWE-Aktie bei 42,38 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,99 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 337.149 Stück.

Am 21.05.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,97 EUR. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 4,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.07.2022 bei 34,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 18,58 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 51,86 EUR.

Am 10.11.2022 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 2,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 121,30 Prozent auf 10.744,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.855,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.05.2023 erfolgen. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von RWE rechnen Experten am 15.05.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,54 EUR je RWE-Aktie.

