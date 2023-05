RWE Aktie News: RWE gewinnt am Mittwochvormittag

Aktien in diesem Artikel

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 42,28 EUR. Der Kurs der RWE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 42,30 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 41,99 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 98.392 RWE-Aktien den Besitzer.

Bei 43,97 EUR markierte der Titel am 21.05.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 4,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.07.2022 bei 34,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 18,64 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 51,86 EUR je RWE-Aktie aus.

Am 10.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 2,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat RWE 10.744,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 121,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.855,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von RWE wird am 11.05.2023 gerechnet. Experten kalkulieren am 15.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von RWE.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2023 3,54 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

