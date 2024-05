RWE Aktie News: RWE am Vormittag gesucht

RWE im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von RWE. Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 34,06 EUR.

Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 34,06 EUR. Im Tageshoch stieg die RWE-Aktie bis auf 34,18 EUR. Bei 33,99 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 104.469 RWE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 42,93 EUR erreichte der Titel am 17.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,04 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,08 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 11,69 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,10 EUR. Im Vorjahr erhielten RWE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 50,14 EUR.

Am 14.03.2024 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,17 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE ein EPS von 0,91 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 33,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7,61 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 11,43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte RWE am 15.05.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von RWE rechnen Experten am 14.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2024 2,69 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

