RWE Aktie News: RWE am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 38,74 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 38,74 EUR. Die RWE-Aktie sank bis auf 38,69 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 39,08 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 398.125 RWE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.09.2022 auf bis zu 43,96 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RWE-Aktie somit 11,87 Prozent niedriger. Am 12.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 35,06 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 10,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 52,64 EUR.

RWE gewährte am 11.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,25 EUR. Im letzten Jahr hatte RWE einen Gewinn von 1,09 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9.409,00 EUR im Vergleich zu 8.002,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte RWE am 10.08.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 14.08.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,80 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

