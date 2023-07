RWE Aktie News: RWE am Vormittag mit Kurseinbußen

Blick auf RWE-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 38,95 EUR ab.

Die RWE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 38,95 EUR nach. Die RWE-Aktie gab in der Spitze bis auf 38,87 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,08 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 28.880 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.09.2022 bei 43,96 EUR. Mit einem Zuwachs von 12,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.07.2022 (35,06 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 52,64 EUR an.

RWE ließ sich am 11.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,25 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,09 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.409,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 8.002,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.08.2023 veröffentlicht. RWE dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 14.08.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 3,80 EUR je Aktie aus.

