RWE Aktie News: RWE präsentiert sich am Vormittag stärker

Um 09:22 Uhr ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 42,47 EUR. Zwischenzeitlich stieg die RWE-Aktie sogar auf 42,66 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 42,37 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 87.215 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 20.05.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,97 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,41 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 29,67 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 43,14 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,15 EUR. Im Vorjahr erhielten RWE-Aktionäre 0,850 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,69 EUR.

RWE ließ sich am 12.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,09 EUR. Im letzten Jahr hatte RWE einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.002,00 EUR – ein Plus von 67,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 4.783,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte RWE am 11.08.2022 vorlegen. RWE dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 14.11.2023 präsentieren.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 2,08 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Nordea-Aktie etwas leichter: JPMorgan hält Nordea für möglichen EURO STOXX 50-Kandidaten

RWE-Aktie fester: RWE und Stena-Power sollen laut Bund LNG-Terminal vor Lubmin betreiben

Experten sehen bei RWE-Aktie Potenzial

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE