RWE Aktie News: RWE zeigt sich am Donnerstagmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von RWE. Zuletzt sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 39,59 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,5 Prozent auf 39,59 EUR. Zwischenzeitlich stieg die RWE-Aktie sogar auf 39,80 EUR. Bei 39,56 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 640.650 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 14.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,96 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,04 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 8,94 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 52,73 EUR je RWE-Aktie an.

Am 11.05.2023 hat RWE die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,25 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,12 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,39 Prozent auf 9.409,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.298,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 14.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 4,43 EUR je Aktie aus.

