RWE Aktie News: RWE gewinnt am Donnerstagvormittag

So bewegt sich RWE

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 39,72 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 39,72 EUR zu. Bei 39,80 EUR erreichte die RWE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,56 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 200.683 RWE-Aktien.

Am 14.09.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,96 EUR. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 9,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 36,05 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 52,73 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 11.05.2023. Es stand ein EPS von 2,25 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von -0,12 EUR in den Büchern gestanden. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9.409,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8.298,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

RWE wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.08.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2023 4,43 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

