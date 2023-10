RWE Aktie News: RWE am Dienstagvormittag gesucht

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die RWE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 33,96 EUR.

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 2,6 Prozent auf 33,96 EUR. Die RWE-Aktie zog in der Spitze bis auf 33,96 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,55 EUR. Bisher wurden via XETRA 153.777 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,55 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 28,24 Prozent zulegen. Am 06.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,55 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 7,10 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 52,00 EUR je RWE-Aktie aus.

Am 10.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,53 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 34,01 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5.476,00 EUR im Vergleich zu 8.298,00 EUR im Vorjahresquartal.

RWE wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 14.11.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von RWE rechnen Experten am 13.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,81 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

