RWE Aktie News: RWE am Mittag mit KursVerlusten

Die Aktie von RWE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 36,10 EUR.

Die RWE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,7 Prozent auf 36,10 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte RWE-Aktie bei 35,85 EUR. Bei 36,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 324.469 Aktien.

Am 25.01.2023 markierte das Papier bei 43,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 17,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,55 EUR. Dieser Wert wurde am 06.10.2023 erreicht. Abschläge von 12,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 52,05 EUR.

Am 10.08.2023 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,53 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,12 EUR je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 5.476,00 EUR, gegenüber 8.298,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 34,01 Prozent präsentiert.

Am 14.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von RWE veröffentlicht werden. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 13.11.2024 präsentieren.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,94 EUR je Aktie.

