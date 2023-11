RWE Aktie News: RWE am Freitagvormittag mit roten Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von RWE gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 36,16 EUR.

Die RWE-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 36,16 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der RWE-Aktie ging bis auf 36,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 41.098 RWE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (43,55 EUR) erklomm das Papier am 25.01.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,55 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 12,75 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 52,05 EUR an.

RWE veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5.476,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 34,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.298,00 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 14.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 13.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von RWE.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,94 EUR je RWE-Aktie.

