RWE Aktie News: RWE gewinnt am Mittag an Boden

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 39,55 EUR zu. Die RWE-Aktie legte bis auf 39,83 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 39,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 366.934 RWE-Aktien den Besitzer.

Bei 43,97 EUR erreichte der Titel am 20.05.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RWE-Aktie mit einem Kursplus von 10,05 Prozent wieder erreichen. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 32,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 21,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten RWE-Aktionäre im Jahr 2020 eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 52,77 EUR an.

Am 10.11.2022 hat RWE die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. RWE hat ein EPS von 0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 2,03 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 121,30 Prozent auf 10.744,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.855,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die RWE-Bilanz für Q4 2022 wird am 14.03.2023 erwartet. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 15.05.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 4,04 EUR je Aktie belaufen.

