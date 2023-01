RWE Aktie News: RWE am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Um 04:22 Uhr ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 40,23 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die RWE-Aktie bei 40,23 EUR. Bei 39,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 943.744 RWE-Aktien gehandelt.

Bei 43,97 EUR erreichte der Titel am 20.05.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RWE-Aktie somit 8,51 Prozent niedriger. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,52 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für RWE-Aktionäre gab es im Jahr 2020 eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,05 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 52,77 EUR.

Am 10.11.2022 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 2,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 121,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.744,00 EUR im Vergleich zu 4.855,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von RWE wird am 14.03.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 15.05.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 4,04 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

