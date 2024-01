RWE Aktie News: RWE am Mittag leichter

So entwickelt sich RWE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von RWE. Zuletzt ging es für die RWE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 40,66 EUR.

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 40,66 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die RWE-Aktie bis auf 40,63 EUR. Bei 40,82 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 239.661 RWE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.01.2023 bei 43,55 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RWE-Aktie mit einem Kursplus von 7,11 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 06.10.2023 auf bis zu 31,55 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 53,77 EUR je RWE-Aktie aus.

RWE ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 43,48 Prozent auf 6.072,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 10.744,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 14.03.2024 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der RWE-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 18.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 5,34 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX bewegt schlussendlich im Plus

Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag in der Verlustzone

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag im Aufwind