RWE Aktie News: RWE am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von RWE. Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 39,98 EUR.

Der RWE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 39,98 EUR. Die RWE-Aktie sank bis auf 39,97 EUR. Bei 40,82 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 649.556 RWE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.01.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,93 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 06.10.2023 auf bis zu 31,55 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 26,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 53,77 EUR.

Am 14.11.2023 hat RWE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RWE 0,03 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 43,48 Prozent auf 6.072,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.744,00 EUR erwirtschaftet worden.

RWE wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 14.03.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 18.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,34 EUR je Aktie belaufen.

