RWE Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von RWE

Blick auf RWE-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 31,58 EUR nach.

Um 15:51 Uhr ging es für die RWE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 31,58 EUR. In der Spitze fiel die RWE-Aktie bis auf 31,55 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,95 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 936.333 RWE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.04.2023 bei 43,03 EUR. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 36,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 30,21 EUR fiel das Papier am 27.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 4,34 Prozent sinken.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2022 mit 0,900 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 50,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte RWE am 14.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 43,48 Prozent auf 6.072,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.744,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte RWE am 14.03.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 18.03.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,84 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt