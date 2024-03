RWE Aktie News: RWE tendiert am Vormittag nordwärts

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von RWE. Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 32,03 EUR.

Das Papier von RWE konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 32,03 EUR. Die RWE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 32,13 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,95 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 58.748 RWE-Aktien.

Bei 43,03 EUR erreichte der Titel am 28.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 34,34 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.02.2024 Kursverluste bis auf 30,21 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 5,68 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2022 mit 0,900 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,00 EUR je RWE-Aktie an.

RWE ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz lag bei 5.476,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 49,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.744,00 EUR erwirtschaftet worden.

RWE wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 14.03.2024 vorlegen. Am 18.03.2025 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,84 EUR je RWE-Aktie belaufen.

