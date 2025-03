RWE Aktie News: RWE zeigt sich am Mittag freundlich

RWE im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von RWE. Das Papier von RWE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 31,02 EUR.

Das Papier von RWE legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 31,02 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die RWE-Aktie bei 31,55 EUR. Bei 30,92 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 840.027 RWE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (36,35 EUR) erklomm das Papier am 16.05.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 17,18 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.12.2024 bei 27,76 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

RWE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,10 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 42,44 EUR je RWE-Aktie an.

Am 13.11.2024 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,56 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von 2,44 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat RWE 4,74 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 21,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,07 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Am 20.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von RWE veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von RWE rechnen Experten am 12.03.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 3,02 EUR in den Büchern stehen haben wird.

