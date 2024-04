RWE Aktie News: RWE am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,2 Prozent auf 31,48 EUR zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,2 Prozent auf 31,48 EUR. Die RWE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 31,77 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 30,44 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.367.528 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 28.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,03 EUR. 36,69 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,08 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 4,45 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2023 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,09 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 49,77 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 14.11.2023. Das EPS wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.072,00 EUR – das entspricht einem Minus von 43,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.744,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte RWE am 15.05.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 14.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 2,74 EUR je Aktie aus.

