RWE Aktie News: RWE verteidigt am Donnerstagvormittag Tendenz

Die Aktie von RWE zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Die RWE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 30,48 EUR.

Die RWE-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 30,48 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RWE-Aktie bisher bei 30,55 EUR. Die RWE-Aktie gab in der Spitze bis auf 30,40 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 30,44 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 106.460 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 28.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,03 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 41,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,08 EUR am 20.03.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 1,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,09 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 49,77 EUR für die RWE-Aktie aus.

Am 14.11.2023 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,53 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 43,48 Prozent auf 6.072,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.744,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte RWE am 15.05.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 14.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 2,74 EUR je Aktie aus.

