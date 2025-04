RWE Aktie News: RWE am Mittag freundlich

RWE im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von RWE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 32,66 EUR zu.

Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 32,66 EUR. Im Tageshoch stieg die RWE-Aktie bis auf 32,70 EUR. Bei 32,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 632.340 RWE-Aktien den Besitzer.

Bei 36,35 EUR erreichte der Titel am 16.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,30 Prozent hinzugewinnen. Am 19.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,76 EUR ab. Abschläge von 15,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,18 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 42,11 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte RWE am 20.03.2025 vor. RWE hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,05 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -3,17 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 8,27 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,61 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,69 Prozent gesteigert.

RWE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 20.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 2,23 EUR je Aktie aus.

