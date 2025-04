RWE Aktie News: RWE am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 32,72 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 1,8 Prozent auf 32,72 EUR. In der Spitze gewann die RWE-Aktie bis auf 33,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 32,60 EUR. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 1.482.181 Aktien.

Bei 36,35 EUR markierte der Titel am 16.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 11,09 Prozent Luft nach oben. Bei 27,76 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,16 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,18 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 1,10 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 42,11 EUR je RWE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte RWE am 20.03.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,05 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -3,17 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,27 Mrd. EUR – ein Plus von 8,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 7,61 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte RWE am 15.05.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 20.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von RWE.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 2,23 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE-Analyse: Jefferies & Company Inc. stuft RWE-Aktie mit Buy ein

RWE-Aktie gibt ab: Entscheidung im Prozess des Anden-Bauern erst Ende Mai - Kooperation mit Enercon

DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RWE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht