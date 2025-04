RWE Aktie News: RWE am Vormittag stärker

Aktie im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die RWE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 32,58 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 32,58 EUR zu. Bei 32,68 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 32,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 47.948 RWE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (36,35 EUR) erklomm das Papier am 16.05.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 11,57 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.12.2024 bei 27,76 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,79 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,18 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 42,11 EUR.

RWE veröffentlichte am 20.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,05 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -3,17 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,61 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,27 Mrd. EUR ausgewiesen.

RWE wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 20.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,23 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

