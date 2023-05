RWE Aktie News: RWE präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

Aktien in diesem Artikel RWE 42,30 EUR

0,74% Charts

News

Analysen

Um 11:48 Uhr ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 41,99 EUR. Bei 42,08 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 439.558 RWE-Aktien.

Am 21.05.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,97 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RWE-Aktie somit 4,50 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 34,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2022). Abschläge von 18,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 51,86 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 10.11.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 2,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 121,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.855,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.744,00 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 11.05.2023 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 15.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von RWE.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 3,54 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Ausblick: RWE legt Quartalsergebnis vor

RWE-Aktie in Rot: Einstieg ins Wasserstoff-Tankstellengeschäft geplant

RWE-Aktie gesucht: Bericht über Iberdrola-Interesse

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE