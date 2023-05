RWE Aktie News: RWE verteidigt Stellung am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel RWE 41,85 EUR

Mit einem Wert von 41,85 EUR bewegte sich die RWE-Aktie um 15:51 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die RWE-Aktie zog in der Spitze bis auf 42,31 EUR an. In der Spitze fiel die RWE-Aktie bis auf 41,12 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,50 EUR. Zuletzt wechselten 743.236 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 21.05.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,97 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 5,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 01.07.2022 auf bis zu 34,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 17,80 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 51,86 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 10.11.2022. Das EPS wurde mit 0,03 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 2,03 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 121,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.855,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.744,00 EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte RWE am 11.05.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 15.05.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,54 EUR je RWE-Aktie belaufen.

Ausblick: RWE legt Quartalsergebnis vor

RWE-Aktie in Rot: Einstieg ins Wasserstoff-Tankstellengeschäft geplant

RWE-Aktie gesucht: Bericht über Iberdrola-Interesse

