RWE Aktie News: RWE verbilligt sich am Vormittag

Die RWE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,6 Prozent auf 41,55 EUR nach. Im Tief verlor die RWE-Aktie bis auf 41,12 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 119.751 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 21.05.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,97 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 5,82 Prozent zulegen. Am 01.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 34,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 20,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 51,86 EUR für die RWE-Aktie.

Am 10.11.2022 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal hatte RWE ebenfalls ein EPS von 2,03 EUR je Aktie vermeldet. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.744,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 121,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.855,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 11.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 15.05.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 3,54 EUR je Aktie aus.

