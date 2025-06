RWE Aktie News: Anleger schicken RWE am Nachmittag ins Plus

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von RWE. Das Papier von RWE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 34,62 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,0 Prozent auf 34,62 EUR. Zwischenzeitlich stieg die RWE-Aktie sogar auf 34,70 EUR. Bei 34,03 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.850.393 RWE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.08.2024 bei 34,84 EUR. Gewinne von 0,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,76 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 19,82 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,18 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 42,22 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 15.05.2025. Das EPS belief sich auf 1,07 EUR gegenüber 2,58 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,39 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6,63 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,17 EUR je RWE-Aktie.

