RWE Aktie News: RWE am Vormittag mit Verlusten

Die RWE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11.07.2022 09:22:00 Uhr um 0,1 Prozent auf 35,78 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die RWE-Aktie bis auf 35,46 EUR. Bei 35,46 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 57.332 RWE-Aktien gehandelt.

Am 20.05.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,97 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,63 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 28,39 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.07.2021). Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 26,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,05 EUR. Im Vorjahr erhielten RWE-Aktionäre 0,850 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 48,08 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 12.05.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,09 EUR, nach 0,50 EUR im Vorjahresvergleich. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.002,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 67,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.783,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 11.08.2022 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 10.08.2023.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2021 auf 2,08 EUR je Aktie.

