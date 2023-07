RWE Aktie News: RWE präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von RWE. Das Papier von RWE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 38,93 EUR.

Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:50 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 38,93 EUR. Der Kurs der RWE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 39,39 EUR zu. Bei 38,88 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 731.021 RWE-Aktien umgesetzt.

Bei 43,96 EUR markierte der Titel am 14.09.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 12,92 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,06 EUR. Mit einem Kursverlust von 9,94 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 52,64 EUR.

Am 11.05.2023 hat RWE die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,25 EUR, nach 1,09 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9.409,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RWE einen Umsatz von 8.002,00 EUR eingefahren.

RWE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 14.08.2024.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,80 EUR fest.

