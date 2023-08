RWE Aktie News: RWE zieht am Mittag an

Kursverlauf

Die Aktie von RWE zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von RWE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 39,10 EUR.

Das Papier von RWE konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 39,10 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RWE-Aktie bisher bei 39,13 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,73 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 481.856 RWE-Aktien umgesetzt.

Bei 43,96 EUR markierte der Titel am 14.09.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,43 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.10.2022 bei 36,05 EUR. Abschläge von 7,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 52,73 EUR aus.

RWE ließ sich am 11.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,25 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RWE ein EPS von -0,12 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 9.409,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.298,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 14.11.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 14.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,47 EUR je Aktie belaufen.

