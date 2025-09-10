RWE Aktie News: RWE am Donnerstagmittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 35,64 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 35,64 EUR. Bei 35,58 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,90 EUR. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 249.406 Stück gehandelt.

Bei 37,78 EUR markierte der Titel am 22.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RWE-Aktie somit 5,66 Prozent niedriger. Am 19.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,76 EUR. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 28,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für RWE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,19 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 42,67 EUR an.

Am 14.08.2025 hat RWE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,91 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,81 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 20,07 Prozent zurück. Hier wurden 3,67 Mrd. EUR gegenüber 4,59 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2025 2,11 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

