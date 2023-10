RWE Aktie News: RWE macht am Mittwochnachmittag Boden gut

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von RWE. Zuletzt wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 34,64 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 34,64 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die RWE-Aktie bei 35,05 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 34,39 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.513.681 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 25.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 43,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 25,72 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.10.2023 bei 31,55 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 52,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 10.08.2023. Das EPS wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RWE -0,12 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 34,01 Prozent auf 5.476,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.298,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von RWE veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 13.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,81 EUR je RWE-Aktie belaufen.

