RWE Aktie News: RWE legt am Mittwochvormittag zu

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 34,32 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 34,32 EUR. Kurzfristig markierte die RWE-Aktie bei 34,39 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 34,39 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 48.911 RWE-Aktien.

Bei 43,55 EUR markierte der Titel am 25.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 26,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.10.2023 bei 31,55 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 8,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 52,00 EUR je RWE-Aktie an.

RWE ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,53 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,12 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 34,01 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5.476,00 EUR im Vergleich zu 8.298,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2023 erfolgen. RWE dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.11.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,81 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

