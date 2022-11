RWE Aktie News: RWE tendiert am Freitagnachmittag tiefer

Das Papier von RWE befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 39,91 EUR ab. Die RWE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 39,50 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,02 EUR. Zuletzt wechselten 1.407.918 RWE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 43,97 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.05.2022). Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 9,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.11.2021 bei 31,64 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 26,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2020 0,850 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,985 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 50,85 EUR je RWE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 10.11.2022. RWE hat ein EPS von 0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,80 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 183,33 Prozent auf 10.744,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.792,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 14.03.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 14.11.2023.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 3,86 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com