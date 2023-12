RWE Aktie News: RWE am Montagnachmittag gefragt

So entwickelt sich RWE

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von RWE. Das Papier von RWE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 40,68 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 40,68 EUR zu. Die RWE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 41,05 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 40,65 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.275.745 RWE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.01.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,55 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,44 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 53,77 EUR.

Am 14.11.2023 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,53 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 6.072,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.744,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 43,48 Prozent verringert.

RWE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 14.03.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 18.03.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2023 5,31 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

