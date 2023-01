RWE Aktie News: RWE am Donnerstagmittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 1,8 Prozent auf 41,13 EUR. In der Spitze gewann die RWE-Aktie bis auf 41,43 EUR. Bei 40,63 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 690.626 RWE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,97 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.05.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,52 EUR am 07.03.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 26,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2020 mit 0,850 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 52,77 EUR je RWE-Aktie an.

RWE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 121,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.744,00 EUR im Vergleich zu 4.855,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.03.2023 erfolgen. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 15.05.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2022 4,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

