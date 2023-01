RWE Aktie News: RWE zeigt sich am Nachmittag freundlich

Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere um 04:22 Uhr 2,5 Prozent. Die RWE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 41,82 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 40,63 EUR. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 1.491.494 Aktien.

Am 20.05.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,97 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,78 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,52 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 0,850 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 53,14 EUR.

RWE veröffentlichte am 10.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 2,03 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 10.744,00 EUR gegenüber 4.855,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die RWE-Bilanz für Q4 2022 wird am 14.03.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von RWE rechnen Experten am 15.05.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 4,04 EUR je RWE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com