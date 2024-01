RWE Aktie News: RWE am Freitagmittag mit Kurseinbußen

Kurs der RWE

Die Aktie von RWE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 38,94 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 38,94 EUR. Die RWE-Aktie gab in der Spitze bis auf 38,89 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 935.743 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 25.01.2023 markierte das Papier bei 43,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,84 Prozent hinzugewinnen. Am 06.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,55 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,98 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 53,77 EUR aus.

Am 14.11.2023 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,03 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6.072,00 EUR – eine Minderung von 43,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.744,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.03.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 18.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von RWE.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2023 5,34 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

