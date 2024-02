RWE Aktie News: RWE am Nachmittag nahezu unbewegt

Aktienkurs aktuell

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von RWE. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der RWE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 32,49 EUR.

Die RWE-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 32,49 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RWE-Aktie bisher bei 32,97 EUR. Die RWE-Aktie gab in der Spitze bis auf 32,40 EUR nach. Bei 32,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1.099.515 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,03 EUR erreichte der Titel am 28.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 24,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.10.2023 bei 31,55 EUR. Abschläge von 2,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

RWE-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,900 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,994 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 53,73 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 14.11.2023. Das EPS lag bei 0,53 EUR. Im letzten Jahr hatte RWE einen Gewinn von 0,03 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6.072,00 EUR – eine Minderung von 43,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.744,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 14.03.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 18.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von RWE.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 5,71 EUR in den Büchern stehen haben wird.

