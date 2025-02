Fokus auf Aktienkurs

RWE Aktie News: RWE legt am Vormittag zu

12.02.25 09:24 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von RWE. Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 29,13 EUR.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 29,13 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die RWE-Aktie bei 29,24 EUR. Bei 29,14 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 61.947 RWE-Aktien gekauft oder verkauft. Am 16.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,35 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,79 Prozent. Am 19.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,76 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 4,70 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,09 EUR. Im Vorjahr erhielten RWE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 42,33 EUR je RWE-Aktie aus. Am 13.11.2024 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,56 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 2,44 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 21,90 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,07 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt. RWE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 20.03.2025 präsentieren. Am 12.03.2026 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,99 EUR je Aktie in den RWE-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur RWE-Aktie Gute Stimmung in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung mit Gewinnen Börse Frankfurt: DAX am Dienstagnachmittag in der Gewinnzone Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX mittags mit grünem Vorzeichen

