RWE Aktie News: RWE am Mittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von RWE. Das Papier von RWE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 31,60 EUR.

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 31,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RWE-Aktie bisher bei 31,66 EUR. Mit einem Wert von 31,57 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 529.979 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.04.2023 bei 43,03 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 36,17 Prozent Luft nach oben. Bei 30,21 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 4,40 Prozent sinken.

Im Jahr 2022 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,900 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,000 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 50,00 EUR an.

RWE gewährte am 14.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,53 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 43,48 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6.072,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.744,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von RWE wird am 14.03.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von RWE rechnen Experten am 18.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,84 EUR je Aktie belaufen.

